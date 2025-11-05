Il Chief Creative Officer della WWE ha parlato all’ All-In Summit del processo creativo dietro i personaggi di oggi, spiegando come internet abbia cambiato per sempre il wrestling. Triple H ha anche rivelato l’influenza di Arnold Schwarzenegger sulla sua carriera. La nuova era creativa WWE: partnership con i talenti, non imposizioni dall’alto. Paul “Triple H” Levesque sta ridefinendo il modo in cui la WWE costruisce i suoi personaggi, abbandonando il vecchio modello top-down per abbracciare una collaborazione diretta con i wrestler. All’ All-In Summit, il Chief Creative Officer ha spiegato come questo approccio rappresenti il cuore della sua gestione creativa: sedere al tavolo con i talenti per costruire insieme le loro storie, partendo dalle loro visioni personali anziché imporre narrative dall’alto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H svela la sua filosofia creativa: “I wrestler devono fondere realtà e personaggio”