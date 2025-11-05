Trentennale Unesco | il video le vie del centro illuminate e Luca Ward che interpreta Ariosto
Ferrara celebra il trentesimo anniversario del riconoscimento Unesco con un programma di eventi che uniscono cultura, arte, storia e valorizzazione del territorio. In particolare, lo fa con il video ‘Ferrara. Secoli di vita, di passione e di sogni’, diretto da Fabrizio Oggiano con la produzione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Trentennale sito Unesco, via agli incontri di co-progettazione - X Vai su X
Concorso per il Logo di Alberobello patrimonio Unesco. SCADENZA IMMINENTE Il Comune di Alberobello indice un Concorso di Idee per un marchio celebrativo del Trentennale UNESCO dei Trulli. Si richiede un logo originale e versatile che esalti l'identità - facebook.com Vai su Facebook
Trentennale Ferrara-Unesco, eventi con Ward e Branduardi - Nell'arco delle celebrazioni per il trentennale di Ferrara Patrimonio Unesco, sono state annunciati eventi ed iniziative tra le quali una lettura di un passo dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto d ... Secondo ansa.it
Anteprima del video per il trentennale Unesco e presentazione delle iniziative di dicembre 2025 - Mercoledì 5 novembre 2025 alle 12:00, nella sala 4 del Cinema Apollo (via del Carbone 35, Ferrara), si terrà la conferenza stampa di presentazione del video "Ferrara. Da cronacacomune.it