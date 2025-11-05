Trent’anni di regate d’inverno Domenica parte il campionato

Il campionato invernale organizzato dalla Lega Navale pesarese è pronto ad issare le vele. Stabilito il calendario delle regate, che si svolgeranno domenica 9 e domenica 16 novembre, con eventuale recupero il 23 novembre, se dovessero verificarsi condizioni meteo avverse. Partenza fissata alle 11 del mattino, briefing due ore prima nella sede della Lega, in strada fra i due Porti. "Celebriamo un’edizione importante, la 30ª – sottolinea Antonio Rossini, presidente del sodalizio pesarese -. Siamo orgogliosi di portare avanti una bella tradizione che caratterizza la nostra sezione anche nella stagione più fredda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

