Trenord lancia Il mio treno su WhatsApp | aggiornamenti in tempo reale per viaggiatori e pendolari
Rimanere aggiornati sul proprio treno diventa ancora più semplice. Da oggi Trenord mette a disposizione “Il mio treno”, un nuovo servizio di infomobilità su WhatsApp che consente di ricevere in tempo reale tutte le informazioni sulle corse: orari, binari, eventuali variazioni e ritardi. Un canale. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trenord lancia “Il mio treno”: il primo servizio di infomobilità ferroviaria su WhatsApp in Italia #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Trenord lancia “Il mio treno”, aggiornamenti in tempo reale via WhatsApp Il nuovo servizio di infomobilità consente a pendolari e viaggiatori occasionali di ricevere informazioni personalizzate su partenze, ritardi e binari direttamente in chat #T... - X Vai su X
Trenord lancia “Il mio treno” su WhatsApp: aggiornamenti in tempo reale per viaggiatori e pendolari - Il nuovo servizio “Il mio treno” porta su WhatsApp gli aggiornamenti in tempo reale di Trenord, offrendo ai passeggeri un canale semplice, immediato e personalizzato per seguire il proprio viaggio ... Segnala quicomo.it
Trenord lancia Il mio treno: come funziona il nuovo servizio WhatsApp - it/whatsapp, permette di consultare in temporale tutte le informazioni su orari, binari e aggiornamenti sulla circolazione ... Lo riporta ilgiorno.it
Trenord lancia “Il mio treno”: il primo servizio di infomobilità ferroviaria su WhatsApp in Italia - Il servizio permette a pendolari, viaggiatori occasionali e turisti di ricevere informazioni personalizzate prima, durante e dopo il viaggio, senza la ... Da radiotsn.tv