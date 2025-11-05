Trenord lancia Il mio treno su WhatsApp | aggiornamenti in tempo reale per viaggiatori e pendolari

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimanere aggiornati sul proprio treno diventa ancora più semplice. Da oggi Trenord mette a disposizione “Il mio treno”, un nuovo servizio di infomobilità su WhatsApp che consente di ricevere in tempo reale tutte le informazioni sulle corse: orari, binari, eventuali variazioni e ritardi. Un canale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

