Treni modifiche e circolazione sospesa a ponente per due fine settimana

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity nei fine settimana dell'8 e 9 e del 15 e 16 novembre 2025, per la realizzazione di interventi che interessano la linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente e per la demolizione del viadotto di accesso all'area portuale di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

treni modifiche circolazione sospesaTreni, circolazione sospesa sulla linea Genova - Pisa - Roma - Una nuova mattinata di disagi per i pendolari a causa di un guasto alla linea elettrica. Si legge su rainews.it

treni modifiche circolazione sospesaStop ai treni sulla linea Genova-Pisa-Roma tra Civitavecchia e Santa Severa per un problema alla linea elettrica - Roma, tra Civitavecchia e Santa Severa, per un guasto tecnico alla linea elettrica. ilsecoloxix.it scrive

treni modifiche circolazione sospesaTreni. Lavori tra Calolzio e Maggianico, circolazione sospesa nel week-end - Manutenzione straordinaria di Rfi sulla linea Lecco Bergamo/Milano ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Treni Modifiche Circolazione Sospesa