Treni Direttissima garantita ai pendolari fino al giugno 2027

"Finalmente viene confermata la proroga per l'utilizzo dei treni regionali sulla linea Direttissima fino al 30 giugno 2027: dopo gli annunci dei mesi scorsi l'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) avrebbe deliberato definitivamente alla fine della settimana scorsa". Così il portavoce del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

