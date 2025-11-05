Tregua Cina dazi sospesi per un anno | il rapporto con gli Usa

Scoppia la tregua nella guerra commerciale tra Cina e Usa. Allo stop sui dazi aggiuntivi sancito da Donald Trump, l’omologo Xi Jinping risponde con l’estensione per un anno del congelamento della maggiorazione al 24% applicata alle tariffe sui beni importati dagli Stati Uniti. Per i prodotti provenienti dall’altra parte dell’oceano sarà però mantenuta un’aliquota del 10%. La sospensione dei dazi aggiuntivi da parte di Pechino e Washington, frutto dell’accordo trovato tra i due capi di Stato nell’incontro di fine ottobre, scatterà dal 10 novembre. La tregua commerciale tra Trump e Xi. Xi Jinping ha deposto l’arma dei dazi dopo che nella giornata di martedì 4 novembre Donald Trump ha dato il via libera formale alla riduzione dal 20% al 10% delle tasse “anti-fentanyl”, chiamate così perché dirette in particolar modo sui precursori chimici della droga diventata negli Usa una vera emergenza sociale, di cui la Cina è principale produttore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

