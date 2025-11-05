Tre nuovi e imperdibili romanzi da leggere prima di Natale

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo tre nuove. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tre nuovi imperdibili romanziTre nuovi e imperdibili libri da leggere nel primo weekend di novembre - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Lo riporta quicomo.it

Tre nuovi e imperdibili libri da leggere mentre l'autunno ci riporta all'ora solare - La storia d'amore di due anime ribelli che si rincorrono attraverso gli irriverenti, adrenalinici, dolorosi anni Ottanta. Riporta quicomo.it

tre nuovi imperdibili romanziAmazon sgancia la bomba: mese della lettura con sconti fino all’50% - Dalla narrativa ai saggi, dai libri per bambini ai manuali di cucina, l’evento trasforma il mese di novembre in un’occasione unica per arricchire la propria libreria. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Nuovi Imperdibili Romanzi