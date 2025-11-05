La Fabbrica del Vapore di Milano si prepara ad accogliere, dal 1° novembre 2025 al 25 gennaio 2026, una produzione espositiva esclusiva che riunisce tre maestri assoluti del Novecento: Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Non una semplice retrospettiva, ma un dialogo inedito tra personalità che hanno riscritto le regole dell’arte moderna, ciascuna con la propria voce irripetibile. Il percorso, articolato in cinque sezioni, conduce il visitatore dalle radici catalane – terra natale per Miró e Dalí, luogo di formazione per un giovane Picasso – fino al trasferimento nella Parigi delle avanguardie, crocevia dove i tre artisti hanno elaborato linguaggi radicalmente personali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tre giganti spagnoli dialogano negli spazi milanesi