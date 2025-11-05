Tre cuccioli abbandonati davanti al canile rifugio di Chieti

Chietitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 4 novembre sono stati abbandonati tre cuccioli davanti al canile rifugio di Chieti. Lo fanno sapere i volontari della struttura, che ogni giorno accudiscono e curano i cani della struttura.Una scena triste, che ha dell’incredibile, che dimostra il poco senso di civiltà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

