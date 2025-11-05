Travolto da un' auto mentre tenta di attraversare la strada | grave un uomo

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – È stato trasportato in urgenza all’ospedale di Torrette un uomo di circa 60 anni travolto nel tardo pomeriggio da un’auto in zona Torrette. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di attraversare la strada venendo investito da Renault Clio che stava sopraggiungendo. La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

