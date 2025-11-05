Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce | è grave in ospedale

Stava attraversando la strada sulle strisce, in via Brescia a Leno, quando un’auto lo ha travolto. Un impatto violento che ha lasciato a terra un uomo di 74 anni, stando a quanto riporta l'agenzia regionale emergenza urgenza: ora è ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia.La chiamata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

L’abbraccio dell’associazione ai familiari del 78enne morto travolto da un’auto mentre era in bici sugli Stradelli Guelfi: “Persona amata e stimata. Nel suo negozio tanti clienti importanti” - facebook.com Vai su Facebook

Questa notte, a Torre del Greco (Napoli), un auto ha travolto la Volante su cui viaggiavano Aniello e Ciro. Per Aniello, capo pattuglia, non c'è stato nulla da fare. Lascia moglie e 3 figli. Ciro è rimasto gravemente ferito. #essercisempre #inostricaduti #1novembr - X Vai su X

Martin Pattaro travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: spunta una staccionata sul luogo dell'incidente - CASTELFRANCO A due mesi e mezzo dalla morte di Martin Pattaro, quindicenne di Trebaseleghe, nato a Castelfranco e studente dell’istituto castellano Rosselli, la famiglia continua ... Si legge su ilgazzettino.it

Civitanova, travolto da un'auto mentre attraversa: grave 68enne, arriva l'eliambulanza - Travolto da un’auto mentre attraversa in via del Casone, grave un 68enne, l’uomo è stato trasportato in eliambulanza a Torrette. Riporta msn.com

Martina Franca, infermiere in pensione travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: morto in ospedale - Un infermiere di 78 anni, Leonardo Masi, è stato investito ieri sera mentre attraversava la strada. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it