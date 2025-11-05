Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce | è grave in ospedale

Bresciatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava attraversando la strada sulle strisce, in via Brescia a Leno, quando un’auto lo ha travolto. Un impatto violento che ha lasciato a terra un uomo di 74 anni, stando a quanto riporta l'agenzia regionale emergenza urgenza: ora è ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia.La chiamata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

travolto un8217auto mentre attraversaMartin Pattaro travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: spunta una staccionata sul luogo dell'incidente - CASTELFRANCO A due mesi e mezzo dalla morte di Martin Pattaro, quindicenne di Trebaseleghe, nato a Castelfranco e studente dell’istituto castellano Rosselli, la famiglia continua ... Si legge su ilgazzettino.it

travolto un8217auto mentre attraversaCivitanova, travolto da un'auto mentre attraversa: grave 68enne, arriva l'eliambulanza - Travolto da un’auto mentre attraversa in via del Casone, grave un 68enne, l’uomo è stato trasportato in eliambulanza a Torrette. Riporta msn.com

Martina Franca, infermiere in pensione travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: morto in ospedale - Un infermiere di 78 anni, Leonardo Masi, è stato investito ieri sera mentre attraversava la strada. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Travolto Un8217auto Mentre Attraversa