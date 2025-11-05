Travolti sull’Himalaya muoiono cinque alpinisti italiani | Soccorsi giunti in ritardo
Una serie di valanghe sulle cime del Nepal ha mietuto vittime Ritrovati i corpi di Caputo, Farronato, Di Marcello e Cocco. Ancora disperso ma dato per morto Kirchler. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ritrovati e identificati i corpi dei tre alpinisti italiani, travolti da una valanga sul Dolma Khang: si tratta di Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler, identificati dal sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato. I tre uomini sono morti sullo Yalung Ri, nel - facebook.com Vai su Facebook
Cinque italiani muoiono sull’Himalaya: nove vittime in due incidenti in Nepal - Due incidenti sull’Himalaya: cinque italiani tra le nove vittime, travolti da una valanga e da una bufera di neve in Nepal. Segnala msn.com