Travolti sull’Himalaya muoiono cinque alpinisti italiani | Soccorsi giunti in ritardo

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di valanghe sulle cime del Nepal ha mietuto vittime Ritrovati i corpi di Caputo, Farronato, Di Marcello e Cocco. Ancora disperso ma dato per morto Kirchler. 🔗 Leggi su Repubblica.it

travolti sull8217himalaya muoiono cinque alpinisti italiani soccorsi giunti in ritardo

© Repubblica.it - Travolti sull’Himalaya, muoiono cinque alpinisti italiani: “Soccorsi giunti in ritardo”

Contenuti che potrebbero interessarti

travolti sull8217himalaya muoiono cinqueCinque italiani muoiono sull’Himalaya: nove vittime in due incidenti in Nepal - Due incidenti sull’Himalaya: cinque italiani tra le nove vittime, travolti da una valanga e da una bufera di neve in Nepal. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Travolti Sull8217himalaya Muoiono Cinque