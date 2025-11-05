Trasporti Piscitelli | Riattivazione della ferrovia Caudina è una priorità
Il consigliere regionale uscente Alfonso Piscitelli torna a parlare del problema dei trasporti nella Valle di Suessola e annuncia che la battaglia per la riattivazione della ferrovia Caudina è stata e sarà una delle sue priorità. Uno dei problemi che affligge le popolazioni dei paesi della Valle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
#emiliaromagna #Forlì #toscana #pietrasanta #rulli #veicolispeciali #carroattrezzi #nuovo #renault #renaultmaster #3500kg #ceroninuovo #sic35 #sic35a #patentec #patenteb #alluminio #towntruck #soccorsostradale #carrosoccorso #trasporti #Forche #all - facebook.com Vai su Facebook
LEGA - Trasporti, Piscitelli fissa la priorità per la Valle di Suéssola: riattivazione della ferrovia Caudina GUARDA IL VIDEO - 22:52:54 Il consigliere regionale uscente Alfonso Piscitelli torna a parlare del problema dei trasporti nella Valle di Suessola e annuncia che la battaglia per la riattivazione della ferrovia Caudina ... Secondo casertafocus.net