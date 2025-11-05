Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei Fuochi, predisposto dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali, gli agenti dell’unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia Locale hanno bloccato un motocarro in via del Riposo. Il mezzo trasportava circa 70 batterie dismesse di alimentazione di autovetture e motoveicoli, classificate come rifiuti speciali pericolosi, pur non avendo alcuna autorizzazione. L’uomo alla guida è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasportava rifiuti speciali pericolosi, bloccato dalla Polizia Locale