Trasportava rifiuti speciali pericolosi bloccato dalla Polizia Locale
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei Fuochi, predisposto dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali, gli agenti dell’unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia Locale hanno bloccato un motocarro in via del Riposo. Il mezzo trasportava circa 70 batterie dismesse di alimentazione di autovetture e motoveicoli, classificate come rifiuti speciali pericolosi, pur non avendo alcuna autorizzazione. L’uomo alla guida è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
FERENTINO: L'operazione dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone che hanno fermato un autocarro che trasportava rifiuti - facebook.com Vai su Facebook
Balzola, denunciato perché trasportava rifiuti illegalmente - X Vai su X
Polizia Locale Napoli blocca motocarro con rifiuti speciali pericolosi - Guidatore deferito all’AG, veicolo sequestrato Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro. Come scrive expartibus.it
Sequestrate tonnellate di rifiuti pericolosi a Roma - Tonnellate di rifiuti pericolosi trasportati abusivamente e destinati allo smaltimento illegale sono state sequestrate in zone periferiche di Roma dalla polizia locale. Segnala ansa.it
Castel Fusano, sequestrato carico di rifiuti pericolosi - Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illegale di rifiuti pericolosi e non ... Lo riporta ilfaroonline.it