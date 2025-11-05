Trasportava rifiuti speciali pericolosi bloccato dalla Polizia Locale

Anteprima24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei Fuochi, predisposto dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali, gli agenti dell’unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia Locale hanno bloccato  un motocarro in via del Riposo. Il mezzo trasportava circa 70 batterie dismesse di alimentazione di autovetture e motoveicoli, classificate come rifiuti speciali pericolosi, pur non avendo alcuna autorizzazione. L’uomo alla guida è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

trasportava rifiuti speciali pericolosi bloccato dalla polizia locale

© Anteprima24.it - Trasportava rifiuti speciali pericolosi, bloccato dalla Polizia Locale

Leggi anche questi approfondimenti

Polizia Locale Napoli blocca motocarro con rifiuti speciali pericolosi - Guidatore deferito all’AG, veicolo sequestrato Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro. Come scrive expartibus.it

trasportava rifiuti speciali pericolosiSequestrate tonnellate di rifiuti pericolosi a Roma - Tonnellate di rifiuti pericolosi trasportati abusivamente e destinati allo smaltimento illegale sono state sequestrate in zone periferiche di Roma dalla polizia locale. Segnala ansa.it

trasportava rifiuti speciali pericolosiCastel Fusano, sequestrato carico di rifiuti pericolosi - Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illegale di rifiuti pericolosi e non ... Lo riporta ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Trasportava Rifiuti Speciali Pericolosi