Trasferta positiva B-Chem Virtus la vittoria a Canosa nasce dalla difesa
"A Canosa sul piano difensivo abbiamo disputato una gara sostanziosa limitando gli avversari a 61 punti quando solitamente ne fanno molti di più". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, commenta il quinto successo dei civitanovesi che li posiziona in testa alla classifica assieme a Recanati e Matelica. "A Canosa – ricorda il tecnico – abbiamo difeso molto bene togliendo tante prime opzioni agli avversari solitamente molto abili a canestro. Loro non hanno mai mollato, ma la nostra solidità difensiva ci ha permesso di tornare a casa con la vittoria". Il bilancio dei civitanovesi è più che positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
