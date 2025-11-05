È allarme sulla linea del tram 15: ubriaco causa interruzione del servizio, fermato e denunciato dalla Polizia Locale. Momenti di tensione l’altro pomeriggio, quando un uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha scaricato un estintore all’interno del tram 15, provocando l’interruzione del servizio e forti disagi ai passeggeri. Al gesto sconsiderato hanno partecipato anche altri individui presenti sul mezzo in quel momento – un manipolo di balordi – contribuendo a creare confusione e rallentamenti sulla linea. Allertata da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena, la centrale operativa della Polizia Locale ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram 15, caos puntuale. Svuota l’estintore:. Daspo per un 27enne