Traindeville in concerto da Necci per Musica in piazza

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci – locale storico del Pigneto che propone gustosi aperitivi e piatti fatti in casa - nell'ambito della rassegna “Musica in Piazza” curata da Sebastiano Forti: il trio formato da Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone), Paolo Camerini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Traindeville in concerto da Necci per "Musica in piazza" - I Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci – locale storico del Pigneto che propone gustosi aperitivi e piatti fatti in casa - Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Traindeville Concerto Necci Musica