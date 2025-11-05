Traindeville in concerto da Necci per Musica in piazza
I Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci – locale storico del Pigneto che propone gustosi aperitivi e piatti fatti in casa - nell'ambito della rassegna “Musica in Piazza” curata da Sebastiano Forti: il trio formato da Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone), Paolo Camerini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Traindeville in concerto da Necci per "Musica in piazza" - I Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci – locale storico del Pigneto che propone gustosi aperitivi e piatti fatti in casa - Segnala romatoday.it