Tragico incidente in autostrada Motociclista cade sull’asfalto Travolto e ucciso da un camion

Una tragedia terribile all’alba di ieri mattina. Poco prima delle 7, sullautostrada A8 Milano–Varese, un motociclista di 67 anni, residente a Busto Arsizio, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel tratto tra Castellanza e Legnano, a pochi metri dall’uscita. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della polizia stradale, l’uomo stava viaggiando in direzione Milano quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull’asfalto. In quei terribili istanti, un camion in transito non è riuscito a evitare l’impatto, travolgendo il motociclista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

