Tragico frontale sulla provinciale | muore il noto imprenditore
Era un tratto di strada familiare, percorso ogni giorno per raggiungere i terreni e gli impegni di sempre. Lunedì mattina, però, poco prima delle 8, lungo la Strada provinciale 9, quel tragitto si è trasformato in un destino irreparabile. Amedeo Caselani, 80 anni, imprenditore agricolo molto conosciuto a Casaloldo, non è riuscito a far ritorno a casa. Il suo nome ora si aggiunge all’elenco delle vittime della strada che segnano una comunità abituata a riconoscersi nei volti e nelle storie di chi la abita. La sua Fiat Punto e un Fiat Fiorino guidato da un giovane di 31 anni residente a Carpenedolo si sono scontrati frontalmente lungo via Soldana, a Castiglione delle Stiviere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
