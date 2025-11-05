Traggiche criature o della sostanza dei sogni il nuovo spettacolo della Compagnia della Sala Prove
Dopo il primo studio andato in scena a giugno, Traggiche criature o della sostanza dei sogni debutta all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni “N. Fornelli” di Bari dal 25 al 28 novembre alle ore 20.30. Lo spettacolo è interpretato dalla Compagnia della Sala Prove, composta da giovani. 🔗 Leggi su Baritoday.it
