Traggiche criature o della sostanza dei sogni il nuovo spettacolo della Compagnia della Sala Prove

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il primo studio andato in scena a giugno, Traggiche criature o della sostanza dei sogni debutta all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni “N. Fornelli” di Bari dal 25 al 28 novembre alle ore 20.30. Lo spettacolo è interpretato dalla Compagnia della Sala Prove, composta da giovani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

