Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto | uomo travolto e ucciso da un Frecciarossa Treni fermi

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto: un uomo, ancora senza identità, è stato travolto e ucciso da un Frecciarossa partito da Venezia e diretto a Napoli. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio a Pontelagoscuro, ha paralizzato per ore la circolazione ferroviaria in tutta la zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto: uomo travolto e ucciso da un Frecciarossa. Treni fermi - Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto: un uomo, ancora senza identità, è stato travolto e ucciso da un Frecciarossa partito da Venezia e diretto a ... Da fanpage.it

tragedia binari emilia venetoTragedia lungo la ferrovia: muore travolto dal treno. Indagini e viabilità paralizzata - Il convoglio, un Frecciarossa in transito, si è fermato in stazione. Si legge su msn.com

Tragedia nel Milanese, travolto dal treno mentre attraversa i binari: morto un 19enne. "Non c'è stato nulla da fare" - Tragedia nel Milanese: un ragazzo di 19 anni è morto ieri travolto da un treno diretto a Malpensa nella stazione di Cesate. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Binari Emilia Veneto