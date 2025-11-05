Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto | uomo travolto e ucciso da un Frecciarossa Treni fermi

Tragedia sui binari tra Emilia e Veneto: un uomo, ancora senza identità, è stato travolto e ucciso da un Frecciarossa partito da Venezia e diretto a Napoli. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio a Pontelagoscuro, ha paralizzato per ore la circolazione ferroviaria in tutta la zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

