Tragedia nel mondo del running | morto nel sonno il maratoneta Alberto Zordan
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 48enne di Sovizzo trovato senza vita nella sua abitazione. Un nuovo lutto ha colpito il mondo della corsa. Alberto Zordan, 48 anni, originario di Sovizzo (Vicenza), è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, il maratoneta sarebbe deceduto nel sonno a causa di un arresto cardiaco. Grafico di professione e runner appassionato, Zordan era molto conosciuto nella sua comunità per la dedizione allo sport e per l’impegno nella ditta di famiglia, “Arte Grafica Zordan”, fondata dai genitori. Lascia la moglie e una figlia di 11 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
