Tragedia negli Usa | aereo cargo esce di pista ed esplode Il VIDEO dell' incidente
Un aereo cargo della compagnia di spedizioni UPS è uscito di pista durante la fase di decollo ed è poi esploso dopo aver impattato contro alcuni edifici e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’incidente è avvenuto alle 17:13 ora locale (le 23:13 in Italia) presso l’aeroporto “Mohammed Ali” di Louisville, nello stato americano del Kentucky. Secondo un primo bilancio, almeno sette persone hanno perso la vita e numerose altre sarebbero rimaste ferite. Le autorità locali e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno confermato l’accaduto, mentre il National Transportation Safety Board (NTSB) ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
