Tragedia in Nepal | ecco tutto quello che sappiamo finora
Nel corso di pochi giorni, la montagna himalayana del Yalung Ri (5.630 m) e del Panbari Himal (6.887 m) in Nepal sono state teatro di due tragici incidenti che hanno causato almeno nove morti, tra cui cinque alpinisti italiani. Malgrado le indagini su questi incidenti siano ancora in corso, è possibile ricostruitre cos’è accaduto, dove e quali sono state le probabili cause di questo disastro. Cosa è successo: la ricostruzione dei due incidenti. 1. Incidente sul Yalung Ri. Il 3 novembre 2025 una valanga ha travolto un campo base nella valle di Rolwaling, nei pressi del Yalung Ri (5.630 m). Secondo le prime ricostruzioni: La squadra era in fase di acclimatazione per una spedizione verso la vetta del Dolma Khang (6. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
