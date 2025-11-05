Tragedia in montagna | ritrovato senza vita un escursionista disperso

È stato purtroppo ritrovato senza vita l'escursionista di 72 anni disperso da ieri mattina, martedì 4 novembre, nella zona tra la forcella Cormolina e casera Valverde. Il corpo dell’uomo è stato individuato nella tarda serata dagli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza. Sul posto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

