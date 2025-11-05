Tragedia in Brianza | uomo trovato morto vicino alla Statale 36

Mattinata tragica quella di mercoledì 5 novembre a Veduggio con Colzano (Brianza), dove poco dopo le 7 il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in via Giuseppe Verdi, nei pressi dello svincolo della Strada Statale 36. La vittima - identità ed età non sono ancora state rese note - è stata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it