Tragedia in Brianza | uomo trovato morto vicino alla Statale 36

Leccotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata tragica quella di mercoledì 5 novembre a Veduggio con Colzano (Brianza), dove poco dopo le 7 il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in via Giuseppe Verdi, nei pressi dello svincolo della Strada Statale 36. La vittima - identità ed età non sono ancora state rese note - è stata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tragedia brianza uomo trovatoTragedia in Brianza: uomo trovato morto vicino alla Statale 36 - I soccorsi sono intervenuti in via Giuseppe Verdi ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Segnala leccotoday.it

tragedia brianza uomo trovatoVeduggio, uomo trovato morto in strada: indagano i carabinieri - Dramma a Veduggio con Colzano: un uomo è stato trovato senza vita in via Verdi. Secondo monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Brianza Uomo Trovato