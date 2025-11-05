Tragedia in Bosnia | la casa di riposo di Tuzla distrutta dalle fiamme dieci morti e venti feriti

Almeno dieci persone sono morte e venti sono rimaste ferite in un incendio divampato in una casa di riposo a Tuzla, in Bosnia-Erzegovina. Le fiamme, scoppiate intorno alle 21, hanno intrappolato molti anziani ospiti. Le autorità indagano sulle cause, ipotizzando un corto circuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In #Serbia, a #NoviSad, un anno fa il crollo di una pensilina uccise 16 persone. In migliaia hanno ricordato quella tragedia da cui sono partite proteste contro il governo in tutto il Paese - facebook.com Vai su Facebook

