Tragedia della palma a Genova la perizia inguaia Aster Ma l’azienda rilancia | Nel dossier troppi copia-incolla

Ilsecoloxix.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine sulla caduta dell’albero che a marzo uccise Francesca Testino. Lo studio propedeutico: “Pianta instabile per i funghi, ma andava vigilata”. La società comunale delle manutenzioni, la cui posizione potrebbe aggravarsi, contesta questa conclusione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tragedia della palma a genova la perizia inguaia aster ma l8217azienda rilancia nel dossier troppi copia incolla

© Ilsecoloxix.it - Tragedia della palma a Genova, la perizia inguaia Aster. Ma l’azienda rilancia: “Nel dossier troppi copia-incolla”

Altre letture consigliate

tragedia palma genova periziaTragedia della palma a Genova, la perizia inguaia Aster. Ma l’azienda rilancia: “Nel dossier troppi copia-incolla” - Lo studio propedeutico: “Pianta instabile per i funghi, ma andava vigilata”. Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Palma Genova Perizia