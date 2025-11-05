Luceverde Roma Buonasera In primo piano ancora le difficoltà registrate nel quadrante Sud invariata la situazione sulla Pontina dove da diversi ora il traffico è congestionato permangono incolonnamenti a parte la biga con la Cristoforo Colombo fino al bivio di Pratica di Mare in direzione di Latina la causa una riduzione di carreggiata dovuta ad un incidente avvenuto in precedenza poi abbiamo incolonnamenti e traffico congestionato anche verso EUR da Tor de' Cenci al raccordo e di conseguenza si sono fermato incolonnamenti sul Raccordo Anulare carreggiata esterna a partire dalla Aurelia ripercussioni anche sulla carreggiata interna del raccordo con le code a rate a partire dalla Ardeatina ancora proposito del raccordo anulare per traffico intenso abbiamo ancora incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea e la Flaminia sempre in carreggiata esterna rallentamenti a tratti dalla Nomentana al bivio con la romana Aquila in tangenziale permangono code a partire dalla Farnesina fino alla Salaria in direzione San Giovanni incidente sulla via Appia Nuova all'altezza dell' Ippodromo del panelle ci sono incolonnamenti tra lo statuario l'ippodromo è uscita da Roma come anche verso il centro trailer raccordo via delle Capannelle ancora incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra il raccordo è l'Eur nelle due direzioni incolonnamenti anche sulla Ardeatina dall'Eur fino al Divino Amore situazione analoga sulla via Laurentina con le registrate dalla zona dell'Euro e fino al bivio per Trigoria maggiori informazioni su quest'altro notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 20:30