Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico congestionato sulla Pontina ci sono incolonnamenti a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo fino al bivio di Pratica di Mare in direzione di una causa una riduzione di carreggiata dovuta ad un incidente avvenuto in precedenza abbiamo poi incolonnamenti e traffico congestionato anche verso l'Eur da Tor de' Cenci alla raccordo anulare in questo caso si tratta di un altro incidente e di conseguenza si sono formati incolonnamenti sulla raccordo anulare in carreggiata esterna a partire dalla Aurelia fino alla Pontina ripercussioni anche sulla carreggiata interna del raccordo con le code registrate a partire dalla Ardeatina è ancora a proposito del raccordo anulare per traffico intenso incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino al proseguendo in carreggiata interna code a tratti dalla Bufalotta al bivio con la Roma L'Aquila e da qui fino all'uscita Appia a complicare la situazione un incidente avvenuto all'altezza del Bivio con la Roma Napoli è stata riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tratto della tangenziale è rimasta chiusa in precedenza per un grave incidente in direzione di San Giovanni permangono Tuttavia incolonnamenti a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria incidente sulla via Appia Nuova all'altezza del Ippodromo delle Capannelle ci sono incolonnamenti tra lo statuario l'ippodromo è uscita Quindi da Roma abbiamo poi anche verso il centro tra il Racco via delle Capannelle infine permangono incolonnamenti a tratti sulla Roma Fiumicino tra il raccordo è l'euro nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 19:30