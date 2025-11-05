Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente nella galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est in direzione di San Giovanni grossi di dadi lungo la Pontina dove per un mezzo che ha perso il carico si viaggia su carreggiata a ridotta all'altezza di Castel Romano in direzione di Pomezia inevitabili code code che al momento partono da via Cristoforo Colombo in centro a seguito del parziale crollo della Torre dei conti sono ancora chiuse via Cavour all'altezza di via degli Annibaldi è salita del Grillo a partire da Largo magnanapoli riaperta invece via dei Fori Imperiali Per quanto riguarda i trasporti è ancora sospesa la circolazione dei treni lungo la linea ferroviaria Roma Pisa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Civitavecchia e Santa Severa l'interruzione iniziata alle 4:30 di questa mattina sta interessando sia i treni alta velocità siti che i treni regionali che collegano Lazio e Toscana secondo quanto comunicato da Trenitalia i convogli possono subire variazioni di percorso limitazioni o cancellazioni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 16:30