Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro è riaperta al traffico via dei Fori Imperiali regolari le linee 5175 87 e 118 resta chiusa via Cavour tra via degli Annibaldi è Largo Corrado Ricci restano limitazioni nell'aria della Torre dei conti struttura nella quale lunedì è avvenuto un crollo nel quadrante nord ovest della città interventi notturni di manutenzione straordinaria della panoramica lavori comportano dalle 22 alle 6 da chiusura integrale della strada che collega a Piazzale Clodio con via Trionfale in entrambi i sensi di marcia i lavori vengono sospesi nelle notti di sabato e domenica a Monteverde lavori sul piazzale dei Quattro Venti traffico deviato a Torre Spaccata per lavori è chiusa via dei Colombi da via dei Gabbiani a via delle Cave chiuso anche il tratto di via del Pettirosso compreso tre civici uno e tre per interventi di potatura sul lungotevere Testaccio rallentamenti per riduzione della carreggiata

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 14:30