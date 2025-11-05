Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato su tutto il grande raccordo anulare in particolare coda in carreggiata interna tra gli svincoli Casilina e Aurelia e tra Settebagni e Nomentana sempre sul raccordo code sono segnalata in carreggiata esterna tra gli Aurelia e puntine tra Laurentina e Appia intanto sulla A24 traffico congestionato da questa mattina dalla Togliatti in direzione della tangenziale coda invece sulle consolari Cassia Flaminia Salaria dal raccordo in direzione centro si segnalano poi rallentamenti sulla tangenziale est in zona Flaminio sul Muro Torto e ancora sulla Colombo sulla viadotto della Magliana in direzione Laurentina infili in centro prosegue la chiusura al traffico di via dei Fori Imperiali e di via Cavour tra via degli Annibaldi e Largo Corrado Ricci https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 11:30