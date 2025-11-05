Traffico Roma del 05-11-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Buongiorno l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino prima chiusa verso l'aeroporto per un incidente ora è di nuovo percorribile ci sono comunque Code in posta e quindi in direzione Roma Centro da Ponte Galeria a Parco de' Medici sulla raccordo anulare come ogni mattina a quest'ora il traffico risulta intenso è rallentato su gran parte dell'anello sulla tangenziale code per incidente tra Largo Lanciani e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche verso San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria 20 concludi poi sul tetto Urbano della Roma L'Aquila dal raccordo alla tangenziale est in entrata in città e in entrata in città troviamo Quindi anche sulla via Salaria a partire da Fidene e sulla Flaminia dal raccordo anulare bene Questa è la situazione al momento da Massimo vecchi e tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
