Luceverde Roma Buongiorno a causa di un incidente sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino è chiusa la carreggiata in direzione dell'aeroporto poco prima dello svincolo per La Roma Civita Ci sono code a partire dal raccordo anulare poi abbiamo rallentamenti con code a tratti in direzione di Roma sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare da Casilina all'ardeatina rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra Casilina e Nomentana e tre Salaria Cassia traffico rallentato con code sul terzo Urbano della Roma da Settecamini fino alla tangenziale est e è da Torrenova al raccordo sulla diramazione di Roma Sud sulla tangenziale code dalla stazione Tiburtina fino a Tor di Quinto indirizzo stadio Olimpico Infine per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B B 1 della metropolitana il servizio è svolto da bus navetta sull'intera tratta dei tagli di queste ed altre sul sito roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2025 ore 07:30