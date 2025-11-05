Traffico Lazio del 05-11-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati traffico molto intenso a queste ore sulla rete viaria laziale le maggiori difficoltà per la circolazione sono al momento concentrate nell'hinterland capitolino sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria rimosso un incidente avvenuto all'altezza dell'ospedale Sant'Andrea proseguendo in carreggiata interna code a tratti dalla Bufalotta fino all'uscita alla rustica è ancora in carreggiata interna Ci sono rallentamenti con code dalla Prenestina all'uscita per la via Appia a complicare la situazione un incidente all'altezza della Anagnina decisamente traffica dalla carreggiata esterna della raccordo Ci sono code tra l'uscita Magliano e lo svincolo Ostia Acilia si tratta di un incidente poi abbiamo contattati per traffico molto intenso fino al bivio con la Roma Napoli la situazione sulla tangenziale un incidente sta determinando la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni di conseguenza tutto il traffico che proviene dallo stadio Olimpico la Salaria e deviato allo svincolo Batteria Nomentana le code registrate partono addirittura dalla galleria Giovanni XXIII traffico congestionato sulla Pontina lavori Ci sono incolonnamenti dal raccordo al bivio di Pratica di Mare verso Latina traffico congestionato anche da Tor de' Cenci fino alla raccordo in direzione quindi dell'Euro in questo caso si tratta di un incidente sulla diramazione Roma Nord a partire dalle ore 21 chiusura dell'autostrada per lavori tra Settebagni e il raccordo anulare in direzione Roma per le proveniente da Firenze ovvero da Fiano Romano uscita obbligatoria a Settebagni la riapertura domani mattina alle ore 6 sulla A1 Roma Napoli tra le ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani chiusura totale del casello di Cassino sia in uscita sia in entrata da e per le due direzioni è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-11-2025 ore 17:30