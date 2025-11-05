Tradizioni | ufficiali le nomine del Luogotenente di Tramontana e di tre magistrati del Gioco del Ponte
Si è tenuta nella mattina di mercoledì 5 novembre, nella Sala ‘Umberto Moschini’ dedicata alla Mostra permanente delle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, la presentazione delle nuove nomine del Gioco del Ponte, effettuate dal sindaco di Pisa e Anziano Rettore Michele Conti con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Saboris Antigus – Serri | 9 Novembre In occasione della tappa di Saboris Antigus a Serri, il sito archeologico di Santa Vittoria sarà regolarmente aperto per tutta la giornata! Un’occasione speciale per unire la scoperta dei sapori e delle tradizioni locali all - facebook.com Vai su Facebook