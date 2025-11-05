Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025 | Kahraman rinuncia alle ricchezze dei Dicleli

Le anticipazioni di Tradimento del 7 novembre 2025 preannunciano un punto di svolta per l’eroe della dizi: Kahraman Sarpoglu. Dopo il test del DNA che conferma la paternità biologica di Ali Sezai Okuyan, l’imprenditore decide di troncare con il passato, rinunciare ai beni dei Dicleli e lasciare la casa di Mualla insieme a Oylum e al piccolo Can. Una scelta drastica che ridisegna rapporti, alleanze e conflitti in vista del prosieguo di stagione. Tradimento anticipazioni 7 novembre 2025 – Trama completa. Il taglio con il passato: la scelta di Kahraman dopo il test del DNA. Kahraman torna da Mualla con in mano la prova che cambia tutto: non è un Dicleli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

