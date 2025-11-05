Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025 | Kahraman rinuncia alle ricchezze dei Dicleli
Le anticipazioni di Tradimento del 7 novembre 2025 preannunciano un punto di svolta per l’eroe della dizi: Kahraman Sarpoglu. Dopo il test del DNA che conferma la paternità biologica di Ali Sezai Okuyan, l’imprenditore decide di troncare con il passato, rinunciare ai beni dei Dicleli e lasciare la casa di Mualla insieme a Oylum e al piccolo Can. Una scelta drastica che ridisegna rapporti, alleanze e conflitti in vista del prosieguo di stagione. Tradimento anticipazioni 7 novembre 2025 – Trama completa. Il taglio con il passato: la scelta di Kahraman dopo il test del DNA. Kahraman torna da Mualla con in mano la prova che cambia tutto: non è un Dicleli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Mancano poche puntate al gran finale di #tradimento ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/tradimento-anticipazioni-una-sconvolgente-morte-kahraman-scopre-chi-e-suo-padre - facebook.com Vai su Facebook
$tradimento $anticipazioni Cosa succederà nel GRAN FINALE! - X Vai su X
Tradimento, anticipazioni venerdì 7 novembre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 7 novembre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. tvserial.it scrive
Tradimento anticipazioni ultime puntate: Tarik finisce in carcere, Guzide trova suo figlio - Le anticipazioni sulle ultime puntate di Tradimento in programma prossimamente su Canale 5, inoltre, rivelano che Guzide si metterà sulle tracce del figlio biologico, dopo aver scoperto dell'inganno ... Da it.blastingnews.com
Tradimento, anticipazioni 7 novembre 2025 | Puntata in prima serata - Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 7 novembre 2025 Tarik decide di incontrarsi clandestinamente con Cemile. Come scrive msn.com