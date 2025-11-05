Tra musica elettronica materia e contemplazione | l' invito all' ascolto in quadrifonia di Ntr Mission

Pordenonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esperienza sonora in quadrifonia che intreccia musica elettronica sperimentale, arte contemporanea e contemplazione del paesaggio, trasformando lo spazio sacro in un’esperienza sensoriale immersiva. All’interno del progetto artistico diffuso Tèste Testé, sabato 8 novembre alle ore 16.00 la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

