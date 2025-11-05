Tra Liga e realtà con il bassista di Ligabue
Una serata nel segno del ’Liga’. Sabato per i fan di Ligabue concerto da non perdere all’ House of Rock. Il locale riminese ospiterà infatti Davide Pezzin, il bassista di Ligabue. L’artista si esibirà insieme alla tribute band ’ Tra Liga e realtà ’. Musicista di grande talento, Pezzin fa parte della band di Ligabue dal 2014. In tutti questi anni l’ha accompagnato nei tour e nelle registrazioni in studio, diventando un punto di riferimento del gruppo di Ligabue. E sabato sera all’House of Rock il bassista ripercorrerà la straordinaria carriera di Ligabue suonando i suoi successi insieme alla band ’Tra Liga e realtà’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Secondo me i talenti ci sono in realtà. Non è vero che non produciamo ragazzi di valore. Basta guardare una serie di ragazzi come per esempio Camarda o Pio Esposito. Il problema è che noi non abbiamo coraggio e non li facciamo giocare come accade in - facebook.com Vai su Facebook
Tra Liga e realtà con il bassista di Ligabue - Sabato per i fan di Ligabue concerto da non perdere all’House of rock. Da msn.com
House of Rock: la tribute band di Ligabue sul palco con il bassista ufficiale del Liga - Sabato 7 novembre il palco del noto locale romagnolo si accenderà con l'energia della tribute band di Ligabue, "Tra Liga e Realtà", c ... Riporta altarimini.it
In 55mila a San Siro per il concerto di Ligabue - "In questi anni è cambiato tutto, tranne il fatto che ogni volta che mi ripropongo di cantare qui poi non vedo l'ora" ... Lo riporta ansa.it