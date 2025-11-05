Tra Liga e realtà con il bassista di Ligabue

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025

Una serata nel segno del ’Liga’. Sabato per i fan di Ligabue concerto da non perdere all’ House of Rock. Il locale riminese ospiterà infatti Davide Pezzin, il bassista di Ligabue. L’artista si esibirà insieme alla tribute band ’ Tra Liga e realtà ’. Musicista di grande talento, Pezzin fa parte della band di Ligabue dal 2014. In tutti questi anni l’ha accompagnato nei tour e nelle registrazioni in studio, diventando un punto di riferimento del gruppo di Ligabue. E sabato sera all’House of Rock il bassista ripercorrerà la straordinaria carriera di Ligabue suonando i suoi successi insieme alla band ’Tra Liga e realtà’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

