Tra i ladri del Louvre la leggenda del motocross | ecco chi è Doudou croce d' asfalto
Da star dei social a protagonista del colpo del secolo al museo del Louvre di Parigi. Si tratta di "Doudou croce d'asfalto", nome d'arte di Abdoulaye, 39enne della periferia nord di Parigi che lo scorso 25 ottobre, mentre era in procinto di lasciare la Francia, è stato arrestato con l'accusa di rapina organizzata e associazione per delinquere. Nei suoi video spericolati raccontava dello "street workout", una forma di allenamento estremo in città. Aveva diversi precedenti per droga e guida senza patente e sue tracce di dna sono state rinvenute sulle finestre del museo e su alcuni oggetti - come walkie talkie e casco da motociclista - lasciati sulla scena del colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
