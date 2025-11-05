Tra i ladri del Louvre la leggenda del motocross | ecco chi è Doudou croce d' asfalto

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da star dei social a protagonista del colpo del secolo al museo del Louvre di Parigi. Si tratta di "Doudou croce d'asfalto", nome d'arte di Abdoulaye, 39enne della periferia nord di Parigi che lo scorso 25 ottobre, mentre era in procinto di lasciare la Francia, è stato arrestato con l'accusa di rapina organizzata e associazione per delinquere. Nei suoi video spericolati raccontava dello "street workout", una forma di allenamento estremo in città. Aveva diversi precedenti per droga e guida senza patente e sue tracce di dna sono state rinvenute sulle finestre del museo e su alcuni oggetti - come walkie talkie e casco da motociclista - lasciati sulla scena del colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tra i ladri del louvre la leggenda del motocross ecco chi 232 doudou croce d asfalto

© Tgcom24.mediaset.it - Tra i ladri del Louvre la leggenda del motocross: ecco chi è "Doudou croce d'asfalto"

Scopri altri approfondimenti

ladri louvre leggenda motocross«Doudou Cross Bitume», il ladro del Louvre con la passione per il motocross: il video delle sue acrobazie - Doudou Cross Bitume o anche "la leggenda del motocross": su Youtube e Tiktok è noto con questi soprannomi uno dei tre ladri del Louvre arrestati, Abdoulaye N. msn.com scrive

ladri louvre leggenda motocrossDoudou Cross Bitume, chi è il ladro del Louvre: «Non sapevo fosse il museo». I video virali, i precedenti e la rapina - A 39 anni, Niakate Abdoulaye, era diventato un volto popolare sui social grazie ai suoi video ... Da msn.com

ladri louvre leggenda motocross"En uskonut, että se oli Louvre", varkaan Doudou Crossin tarina Bitumen: sometähdestä varkaaksi - Niakate Abdoulaye, alias Doudou Cross Bitume, leggenda del motocross di Parigi, è tra gli arrestati per il furto da 88 milioni al Louvre. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ladri Louvre Leggenda Motocross