Tra gli artisti che omaggeranno Big Luciano ci sono Andrea Bocelli Angela Gheorghiu Ligabue Placido Domingo e Umberto Tozzi
I n occasione del novantesimo anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, stasera alle 21.40 Canale 5 trasmette Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, il concerto registrato lo scorso 30 settembre all’Arena di Verona per celebrare la carriera e l’eredità musicale del grande Maestro. Alla conduzione Michelle Hunziker e sul palco tante stelle della musica che hanno condiviso con “Big Luciano” amicizia e collaborazioni. Dal tenore Placido Domingo a Laura Pausini fino a Ligabue. «Auguri, Ramazza». Michelle Hunziker e il dolce augurio di compleanno all’ex marito Eros X Leggi anche › Scoprendo Pavarotti, tra arte e cucina Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: il concerto per Luciano Pavarotti stasera 5 novembre su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Una serata tutta dedicata a Lucio Battisti, con più di quindici artisti che lo omaggeranno nel luogo in cui ha vissuto. ? , dalle . (via San Giorgio, 1)-. ? . - facebook.com Vai su Facebook
Ricordando Big Luciano, tra note e giovani artisti - tributo a Pavarotti, nell'anniversario della morte del grande tenore modenese La voce indimenticabile di Luciano Pavarotti canta il ... Come scrive rainews.it