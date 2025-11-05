I n occasione del novantesimo anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, stasera alle 21.40 Canale 5 trasmette Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo, il concerto registrato lo scorso 30 settembre all’Arena di Verona per celebrare la carriera e l’eredità musicale del grande Maestro. Alla conduzione Michelle Hunziker e sul palco tante stelle della musica che hanno condiviso con “Big Luciano” amicizia e collaborazioni. Dal tenore Placido Domingo a Laura Pausini fino a Ligabue. «Auguri, Ramazza». Michelle Hunziker e il dolce augurio di compleanno all’ex marito Eros X Leggi anche › Scoprendo Pavarotti, tra arte e cucina Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo: il concerto per Luciano Pavarotti stasera 5 novembre su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra gli artisti che omaggeranno "Big Luciano" ci sono Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Ligabue, Placido Domingo e Umberto Tozzi