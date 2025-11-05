Tra circo e teatro musicale a Roma la prima nazionale di Mystica
Roma, 5 nov. (askanews) – Otto donne mistiche sono le protagoniste di “Mystica”, una nuova creazione della compagnia transdisciplinare Movedbymatter in collaborazione con Muziektheater Transparant, in prima nazionale il 7 novembre alle 21 (in replica l’8 novembre alle 19 e il 9 novembre alle 17) al Teatro Vascello a Roma nell’ambito del RomaEuropa Festival (REF). Diretta da Kasper Vandenberghe, Mystica è un’opera in cui il linguaggio del circo si fonde con quello del teatro musicale, in un rituale che dà voce a otto donne extra-ordinarie – cristiane, sufi, taoiste, indù -vissute tra l’VIII e il XVI secolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
