Tra Battlefield e Call of Duty | il rischio e il successo di ARC Raiders

Nelle settimane dominate da Battlefield 6, e con Call of Duty: Black Ops 7 in arrivo tra una manciata di giorni, nessuno si aspettava che un altro gioco multiplayer avrebbe ottenuto tanto successo, al punto di scalzare lo sparatutto di Electronic Arts dal primo posto della classifica di Steam. Stiamo parlando di ARC Raiders, un extraction shooter sviluppato dagli svedesi di Embark Studios, già noti per The Finals. Il titolo ha toccato il picco di oltre 354mila utenti connessi contemporaneamente e, secondo le analisi di Gamalytic, avrebbe già venduto oltre 1.5 milioni di copie solo sulla piattaforma di Valve, generando 57,8 milioni di dollari di entrate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tra Battlefield e Call of Duty: il rischio (e il successo) di ARC Raiders

Altre letture consigliate

Novembre è ancora una volta il mese di Call of Duty, che con Black Ops 7 punta a confrontarsi con un Battlefield mai così in forma, ma i giochi in uscita sono tanti: vediamoli tutti. - facebook.com Vai su Facebook

Embark Studios lancia #ARCRaiders tra Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7, ma è davvero un suicidio commerciale? - X Vai su X

Tra Battlefield e Call of Duty: il rischio (e il successo) di ARC Raiders - Lo sparattutto a estrazione ambientato in un'Italia postapocalittica si è imposto in prima posizione nelle classifiche di Steam, scalzando il titolo di Electronic Arts e in barba all'uscita di Black O ... Da ilgiornale.it

Battlefield 6 è in coda ai giochi di Call of Duty per quanto riguarda gli utenti delle console, nonostante il numero impressionante di giocatori e le vendite - Anche dopo un lancio trionfale, Battlefield 6 non ha la stessa massiccia base di giocatori su console di Call of Duty. Riporta notebookcheck.it

Call of Duty: Black Ops 7 perde la prima battaglia con Battlefield 6 - Un altro fattore di rilievo è che Black Ops 7 sarà disponibile per gli abbonati al livello Ultimate di Xbox Game Pass. Scrive hdblog.it