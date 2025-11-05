Toy Story | 30 anni dopo Tom Hanks svela perché la prima versione del film fu respinta

A 30 anni dall'uscita in sala del primo film Pixar e primo capitolo di un fortunatissimo franchise che l'anno prossimo vedrà l'arrivo del quinto film, Hanks ha svelato qualche retroscena nascosto Tom Hanks ha rivelato come la versione originale di Toy Story fosse stata "interamente scartata" dalla produzione oltre 30 anni fa, prima dell'arrivo del film definitivo diventato il primo grande successo targato Pixar. L'attore, come noto, è lo storico doppiatore di Woody fin dal primo film della saga uscito nel 1995, mentre Tim Allen ha doppiato Buzz Lightyear, e da allora hanno continuato a doppiare questi amati personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Toy Story: 30 anni dopo Tom Hanks svela perché la prima versione del film fu respinta

