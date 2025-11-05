Totti cacio e pepe o il clima | siamo tutti performanti
«Ci sono cose che si possono dire e altre che è meglio far dire a un robot. Così, se sei al lavoro, licenziano lui e non te». L'escamotage e il pretesto arguto sono di Edoardo Ferrario, comico di razza dell'ultima (o penultima) generazione atteso questa sera sul palcoscenico del Teatro degli Arcimboldi: «Faccio scatenare l'Intelligenza Artificiale nel dire le cose più scorrette e indecorose possibili», sorride lo stand up comedian romano doc, protagonista in teatro con lo spettacolo dal titolo Performante e, di questi tempi, abilissimo a surfare sulla cresta dell'onda più alta dell'oceano televisivo con «GialappaShow» - il programma di culto Sky e Tv8 giunto alla sua sesta edizione - e «Roast in Peace» su Prime Video. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
