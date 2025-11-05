Totò Cuffaro per i pm c’era il pericolo di fuga | Invece di starci dieci giorni in Burundi ci sto tre mesi

Secondo la procura di Palermo, Salvatore Cuffaro voleva darsi alla fuga. Per questo motivo i sostituti Giulia Falchi e Andrea Zoppi, coordinati dal capo Maurizio de Lucia, avevano chiesto direttamente la custodia cautelare agli arresti domiciliari per l’ex governatore, senza cioè passare dall’interrogatorio preventivo. Per tutta una serie di reati, infatti, la riforma varata dal ministro Carlo Nordio impone di avvisare gli indagati con almeno cinque giorni di anticipo della richiesta di arresto emessa dalla procura nei loro confronti: saranno interrogati prima di finire in carcere o ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Totò Cuffaro, per i pm c’era il pericolo di fuga: “Invece di starci dieci giorni in Burundi, ci sto tre mesi”

