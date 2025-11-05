Total black comfort ed eleganza | la stylist Claudia Scutti racconta a Fanpage le scelte dietro i look pensati per Francesca Fagnani
E legante, sobria, impeccabile. Lo stile di Francesca Fagnani non lascia spazio a errori. Gli outfit scelti dalla giornalista per la conduzione di Belve raccontano una cura minuziosa per i dettagli, i colori e gli accessori. Sono look che rispecchiano perfettamente il suo ruolo: si notano senza mai rubare la scena. Per scoprire i segreti dietro al guardaroba della conduttrice di Belve, Fanpage ha intervistato la sua stylist Claudia Scutti. «Lo stile di Francesca rimane quello di Francesca – ha spiegato Scutti nell’intervista – è un’estetica definita, coerente e perfettamente in linea con il tono del programma ». 🔗 Leggi su Iodonna.it
