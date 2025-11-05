Toscana sempre più generosa nelle donazioni per i trapianti

Firenze, 5 novembre 2025 - La Toscana si conferma come la regione più generosa nei trapianti nel 2024, con il più alto numero in Italia di donatori potenziali (104,3 per milione di persone) e la più alta capacità di utilizzo (49,7, sempre per milione di persone). Lo confermano i dati, che sono parte del report sull'attività di donazione in Italia pubblicato in questi giorni dal Centro nazionale trapianti. E' quanto spiegato, in una nota, dalla Regione Toscana. L'eccellenza toscana si conferma nonostante l'età dei donatori cresca ed anche la presenza di due o più malattie per ogni individuo sia in aumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

